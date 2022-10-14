НБУ призвал включить Россию в "черный список" организации по борьбе с отмыванием денег

Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить Российскую Федерацию из числа стран-членов FATF, и после этого включить страну-агрессора в "черный список" FATF.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 14 октября сообщила пресс-служба НБУ.

Очередное планерное заседание FATF состоится 18-21 октября. НБУ предлагает на нем рассмотреть эти вопросы и принять положительные решения. Кроме того, Нацбанк настаивает на принятии на заседании решения обратиться в региональные органы по типу FATF с требованием прекратить членство РФ и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах.

Соответствующее обращение с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного направили в FATF.

"Эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение РФ основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов на финансирование терроризма и режиме нераспространения оружия массового поражения", — отмечается в обращении.

В НБУ подчеркнули, что финансовая система России функционирует в условиях постоянного влияния коррупции, организованной преступности, использования преступных схем в целях отмывания преступных доходов, в том числе с привлечением банков других государств.

Более того, Россия сотрудничает с террористическими организациями и юрисдикциями, включенными в "черный список FATF". В своем обращении Нацбанк обращает внимание, что Россия с помощью манипуляций и формальных ссылок на процедурные документы FATF пытается сымитировать выполнение соответствующих международных стандартов.

"Членство государства-террориста в FATF ставит под сомнение репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия", - подчеркнул НБУ.

В августе Верховная Рада призвала FATF созвать внеочередное заседание пленума и немедленно приостановить членство России в этой организации. Однако пока Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег не комментировала это обращение, вероятно, ответ дадут на предстоящем заседании.

До этого, в конце мая, к странам-членам и наблюдателям FATF обратилось с просьбой внести РФ в "черный список" украинское Министерство финансов.

Однако по результатам пленума 17 июня ограничились решением, резко ограничивающим роль и влияние РФ в этой организации, но оно не касалось собственно статуса РФ в ней.

"Полномочия, которые РФ удалось сохранить в организации, доказывают, что реальное влияние этого решения гораздо слабее, чем указано в формулировке официального сообщения FATF", - заявили инициаторы постановления Совета.