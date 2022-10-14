НБУ закликав включити Росію до "чорного списку" організації з протидії відмиванню грошей

Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити Російську Федерацію з числа країн-членів FATF, натомість включити країну-агресора до "чорного списку" FATF.

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Про це 14 жовтня повідомила пресслужба НБУ.

Чергове планерне засідання FATF відбудеться 18–21 жовтня. НБУ пропонує на ньому розглянути ці питання та прийняти позитивні рішення. Крім того, Нацбанк наполягає прийняти на засіданні рішення звернутися до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство РФ та позбавити її статусу спостерігача в цих органах.

Відповідне звернення з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного направили до FATF.

"Ці рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення РФ основоположних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли істотні загрози безпеці та цілісності фінансової системи світу. Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження", — зазначається у зверненні.

В НБУ наголошують, що фінансова система Росії функціонує в умовах постійного впливу корупції, організованої злочинності, використання злочинних схем з метою відмивання злочинних доходів, зокрема із залученням банків інших держав.

Більше того, Росія співпрацює з терористичними організаціями та з юрисдикціями, включеними до "чорного списку FATF". В своєму звернені Нацбанк звертає увагу, що Росія за допомогою маніпуляцій та формальних посилань на процедурні документи FATF намагається зімітувати виконання відповідних міжнародних стандартів.

"Членство держави-терориста у FATF ставить під сумнів репутацію цієї організації, створеної на основі принципів міжнародного співробітництва та взаємної довіри", — наголосив НБУ.

У серпні Верховна Рада закликала FATF скликати позачергове засідання пленуму та негайно призупинити членство Росії в цій організації. Однак, поки що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей не коментувала це звернення, ймовірно, відповідь дадуть на майбутньому засіданні.

До цього, наприкінці травня, до країн-членів та спостерігачів FATF звернулося з проханням внести РФ до "чорного списку" українське Міністерство фінансів.

Однак та за результатами пленуму 17 червня обмежилася рішенням, яке різко обмежує роль і вплив РФ в цій організації, однак не стосувалося власне статусу РФ у ній.

"Повноваження, які РФ вдалося зберегти в організації, доводять, що реальний вплив цього рішення набагато слабший, ніж це зазначено у формулюванні офіційного повідомлення FATF", - заявили ініціатори постанови Ради.