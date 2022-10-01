Росія втратила місце у керуючій раді Міжнародної організації цивільної авіації

Росія не була переобрана до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) під час засідання її асамблеї в канадському Монреалі 1 жовтня, передає Reuters.

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Зазначимо, що зі 193 країн-членів ICAO до її керуючої ради входять 36 членів, що належать до однієї з трьох категорій - держави першорядної важливості на повітряному транспорті; держави, що роблять найбільший внесок у надання засобів міжнародної цивільної аеронавігації; а також країни, що "забезпечують географічне представництво".

Росія у складі ради 2019-2022 років входила до країн першорядної важливості поряд з Австралією, Бразилією, Канадою, Китаєм, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великобританією та США.

Як зазначає Reuters, брак голосів для переобрання Росії членом керівної ради став реакцією західних країн, які бажають притягнути РФ до відповідальності за війну проти України.

Раніше Росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включаючи всі 27 країн-членів Європейського союзу у відповідь введення санкцій, спрямованих проти її авіаційного сектора, які стали своєю чергою відповіддю на вторгнення в Україну. Також західні країни заявляють, що Росія незаконно конфіскувала сотні іноземних літаків, хоча та це заперечує.

Нагадаємо також, що незабаром після вторгнення, ще на початку березня, Міністерство інфраструктури України закликало міжнародні транспортні організації, зокрема ICAO, взагалі виключити Росію зі свого складу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com