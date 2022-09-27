Зеленський на Радбезі ООН закликав вигнати Росію з усіх міжнародних організацій

Президент Володимир Зеленський вважає, що єдиним шляхом для того, щоб зупинити Росію, є її повна ізоляція, зокрема вигнання з усіх міжнародних організацій. Про це він сказав, виступаючи через відеозв'язок на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному за ініціативою України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи та ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена", - підкреслив глава держави.

Окрім цього він вказав на необхідність запровадження нових жорстких глобальних санкцій проти РФ у відповідь на прогнозовану анексію Росією ще чотирьох областей України.

"Будь-які анексії в сучасному світі – це злочин проти всіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів", - зазначив український президент.

Він підкреслив, що будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для України, а також закликав надати їй всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.

"Ми не піддаємося на шантаж терористів. Саме в Україні і саме в цій війні захищається не тільки наша незалежність, не тільки право на життя для нашого народу, а й міжнародне право як таке", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна має також отримати чіткі та юридично обов’язкові гарантії колективної безпеки. Він додав, що оскільки незалежність саме України зараз має принципове значення для багатьох елементів глобальної безпеки, світу потрібна й відповідна архітектура безпеки.

"Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу", - додав він.

Зеленський підкреслив, що на очах у всього світу Росія проводить відвертий фарс під назвою "референдум" на окупованій території України.

"Під дулами автоматів людей змушують заповнювати якісь там папірці для телекартинки. Цифри нібито результатів псевдореферендуму були намальовані заздалегідь. Як і заздалегідь проведена примусова паспортизація населення окупованих територій. І для чого це? Анексія захоплених територій. Найбрутальніше порушення Статуту ООН. Це намагання вкрасти територію іншої держави", - пояснив він.

За словами президента, це не лише намагання стерти норми міжнародного права, а й це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованій території України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти їхньої ж батьківщини.