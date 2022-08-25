Індія вперше не підтримала Росію під час голосування на Радбезі ООН

24 серпня Індія вперше не підтримала позицію Росії під час "процедурного голосування" в Раді Безпеки ООН, проголосувавши за виступ президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Hindu.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нью-Делі не підтримував рішення Ради безпеки ООН, а завжди утримувалася від голосувань.

24 серпня РБ ООН провів засідання з підведення підсумків російсько-української війни. На початку представник Росії в ООН Василь Небензя звернувся з вимогою провести процедурне голосування щодо участі Зеленського в засіданні в режимі відеотелемосту.

В результаті президента запросили взяти участь у засіданні через відеоконференцію 13 голосами "за" проти одного. Росія проголосувала проти, Китай — утримався.

Такий результат здивував Небензя: "Ми можемо зрозуміти логіку західних спонсорів Києва, але не те, чому інші проголосували за".

Зеленський у своєму виступі під час відеоконференції закликав притягнути Російську Федерацію до відповідальності за військові злочини в Україні.

"Якщо Москву не зупинити зараз, то всі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах. Саме на території України вирішуватиметься майбутнє світу ", - сказав президент.

Він також підкреслив, що Росія поставила світ на межу ядерної катастрофи, перетворивши Запорізьку АЕС на зону бойових дій.

Зазначимо, що в економічному полі Індія продовжує фактично допомагати Росії. Зокрема РФ знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів. Відповідні угоди переважно проходять через індійські банки.

Крім того, незодавно Сполучені Штати висловили Індії занепокоєння тим, що країна могла експортувати до Нью-Йорка паливо, виготовлене з російської сирої нафти, приховавши його походження, порушивши таким чином санкцій США.