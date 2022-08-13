Індія могла експортувати до США паливо, виготовлене з російської нафти

Сполучені Штати висловили Індії занепокоєння тим, що країна могла експортувати до Нью-Йорка паливо, виготовлене з російської сирої нафти, приховавши його походження, порушивши таким чином санкцій США.

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Про це повідомив заступник голови Резервного банку Індії Майкл Патри, передає Reuters.

Міністерство фінансів США заявило, що індійське судно підібрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту Гуджарату на західному узбережжі, де її переробили та відправили до США.

"Продукцію повернули на той корабель, і він відплив без пункту призначення. У морі він отримав пункт призначення — Нью-Йорк, куди і попрямував", — сказав Патра.

Індія раніше нечасто купувала російську нафту. Але з початку війни в Україні індійські нафтопереробники розкуповують російську нафту за зниженими цінами. При цьому санкції США проти РФ забороняють імпорт до Сполучених Штатів енергетичних продуктів російського походження, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, дистиляти, вугілля та газ.

Тим часом поставки сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зросли до максимуму за сім тижнів, а поставки до Туреччини були найбільшими за шість тижнів.

Раніше стало відомо, що Росія знайшла спосіб обходити нафтове ембарго. РФ відвантажує енергоносій на єгипетському терміналі Ель-Хамра.