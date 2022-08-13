Индия могла экспортировать в США топливо, произведенное из российской нефти, — Reuters

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии тем, что страна могла экспортировать в Нью-Йорк топливо, изготовленное из российской сырой нефти, скрыв его происхождение, нарушив таким образом санкций США.

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Об этом сообщил заместитель главы Резервного банка Индии Майкл Патры, передает Reuters.

Министерство финансов США заявило, что индийское судно подобрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт Гуджарат на западном побережье, где ее переработали и отправили в США.

"Продукцию вернули на тот корабль, и он отплыл без пункта назначения. В море он получил пункт назначения - Нью-Йорк, куда и направился", - сказал Патра .

Индия раньше редко покупала российскую нефть. Но с начала войны в Украине индийские нефтепереработчики раскупают российскую нефть по сниженным ценам. При этом санкции США против РФ запрещают импорт в Соединенные Штаты энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, нефтепродукты, дистилляты, уголь и газ.

Между тем поставки сырой нефти из экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до максимума за семь недель, а поставки в Турцию были наибольшими за шесть недель.

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