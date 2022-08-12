Війна проти України відкинула російську економіку на чотири роки назад за один квартал

Вторгнення російської армії в Україну повернуло економіку РФ на рівень 2018 року. Такого результату росіяни досягли за перші три місяці після розв'язання повномасштабної війни. Падіння стало найбільш тривалим в історії РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на 12-х опитаних аналітиків.

На початку 2022 року економіка Росії стрімко росла, однак саме після вторгнення РФ в Україну — почала різко падати. Валовий внутрішній продукт скоротився на 4,7% в річному вимірюванні.

"Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Тим не менш, економіка втратить ще 2% у 2023 році", — розповів один із експертів в економіці, який взяв участь в опитуванні.

Міжнародні санкції, накладені на Росію, порушили внутрішню торгівлю та вдарили по таким галузям, як, наприклад, автомобілебудування.

Падіння російської економіки поки що виявляється менш стрімким, ніж передбачалося спочатку, але Центральний банк РФ прогнозує, що спад погіршиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини наступного року.

Одна з найбільших проблем для економіки країни-агресора — загроза повного припинення експорту енергоносіїв до ЄС, але навіть часткові обмеження вдарять по ВВП РФ.

Щомісячне зниження видобутку нафти вже почалося в серпні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує, що до початку наступного року видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20%.

Війна проти України також привела до того, що Росія не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом уперше з 1918 року. Це означає, що РФ зіткнулася з дефолтом за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

Дефолт у Росії став результатом жорстких санкцій Заходу, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.