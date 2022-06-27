Вперше за сто років у Росії настав дефолт із зовнішнього боргу – Bloomberg

Росія так і не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом уперше з 1918 року. Це означає, що РФ зіткнулася з дефолтом за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Про це повідомляє Bloomberg.

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У виданні наголошують, що дефолт у Росії став результатом жорстких санкцій Заходу, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. У неділю, 27 червня, закінчився термін виплати власникам російських облігацій відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Якщо країна не може обслуговувати свій суверенний борг, вважається, що вона таким чином оголошує дефолт.

"Це поганий маркер швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного ізгоя", - зазначає інформаційне агентство.

Востаннє Росія оголошувала дефолт за зовнішнім боргом понад сто років тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргів царської епохи в 1918 році. Також 17 серпня 1998 року Росія оголошувала технічний дефолт з основних видів державних боргових зобов'язань.

Країна була дуже близька до такого моменту в лютому 2022 року, але зуміла врятувати ситуацію, змінивши спосіб виплат. Проте вже у квітні США заборонили Росії обслуговувати борги з американських рахунків, закривши останню лазівку.

Варто зазначити, що напередодні лідер країни-агресора Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу РФ у валюті, який передбачає здійснення таких виплат у рублях.