Впервые за сто лет в России наступил дефолт по внешнему долгу – Bloomberg

Россия так и не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщает Bloomberg.

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В издании отмечают, что дефолт в России стал результатом жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. В воскресенье, 27 июня, закончился срок выплаты держателям российских облигаций процентов в размере около 100 миллионов долларов. Если страна не может обслуживать свой суверенный долг, считается, что она таким образом объявляет дефолт.

"Это плохой маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — отмечает информационное агентство.

В последний раз Россия объявляла дефолт по внешнему долгу более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгов царской эпохи в 1918 году. Также 17 августа 1998 года Россия объявляла технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.

Страна была очень близка к такому моменту в феврале 2022 года, но сумела спасти ситуацию, изменив способ выплат. Однако уже в апреле США запретили России обслуживать долги с американских счетов, закрыв последнюю лазейку.

Стоит отметить, что накануне лидер страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.