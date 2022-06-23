Россия будет оплачивать внешние долги в рублях: Путин подписал указ

Лидер страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

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Об этом сообщают российские СМИ.

"В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств ... РФ вправе направить ... заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в тексте указа.

То есть на имя держателей облигаций будут открываться счета, куда выплаты по госдолгу будут перечисляться в рублях.

Такие выплаты будут считаться "исполненными надлежащим образом" без учета мнения тех, кому эти выплаты предназначаются, следует из текста документа.

После введенных за российское вторжение в Украину санкций, Россия столкнулась с проблемами при оплате своего госдолга в валюте. Резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены, а санкции запретили западным инвесторам операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Отметим, таким образом Россия пытается избежать дефолта, предлагая держателям своих еврооблигаций схему погашения, которая похожа на ту, которая ранее была предложена Кремлем для оплаты газа “недружественными странами”.

Напомним, в начале марта рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Но стране удалось избежать дефолта из-за того, что Минфин США разрешал использовать замороженные резервы для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах.

Вскоре США закрыли и эту "лазейку" - правительство приняло решение запретить РФ выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений.

В свою очередь российских минфин предложил оплачивать купоны держателям евробондов "в рублях".