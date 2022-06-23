Росія оплачуватиме зовнішні борги в рублях: Путін підписав указ

Лідер країни-агресора Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу РФ у валюті, що передбачає здійснення таких виплат у рублях.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

"З метою виконання Російською Федерацією державних боргових зобов'язань ... РФ має право направити ... заяву про відкриття на ім'я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунки типу "І", що ведеться в рублях", - йдеться у тексті указу.

Тобто на ім'я власників облігацій відкриватимуться рахунки, куди виплати за держборгом перераховуватимуться в рублях.

Такі виплати будуть вважатися "виконаними належним чином" без урахування думки тих, кому ці виплати призначаються, випливає із тексту документа.

Після введених за російське вторгнення в Україну санкцій Росія зіткнулася з проблемами при оплаті свого держборгу у валюті. Резерви російського Центробанку в Європі та США були заморожені, а санкції заборонили західним інвесторам операції із російським Мінфіном, Центробанком або Фондом національного добробуту (ФНБ).

Зазначимо, таким чином Росія намагається уникнути дефолту, пропонуючи власникам своїх єврооблігацій схему погашення, яка схожа на ту, яку раніше було запропоновано Кремлем для оплати газу “недружніми країнами”.

Нагадаємо, на початку березня рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Але країні вдалося уникнути дефолту через те, що Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах.

Незабаром США закрили і цю "лазівку" - уряд ухвалив рішення заборонити РФ виплачувати за борговими зобов'язаннями у доларах з рахунків американських фінансових установ.

У свою чергу, російських мінфін запропонував оплачувати купони власникам євробондів "у рублях".