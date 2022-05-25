Россия намерена платить по госдолгу в рублях, чтобы оттянуть дефолт

США не продлили лицензию, по которой РФ платила по госдолгу в валюте. Чтобы "отложить" дефолт власти страны решили продолжить платить по внешнему долгу в рублях. Об этом сообщает Минфин страны-агрессора.

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По планам ведомства, выплаты держателям российских еврооблигаций внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в Национальном расчетном депозитарии. Тем, кто пользуется услугами иностранных финансовых посредников, выплаты будут переводить на счета типа "С" посредников.

Но такое решение нарушает условия по долларовым облигациям 2026 года, выплата по которым должна состояться 27 мая.

В агентстве Bloomberg отметили, что обслуживание госдолга в рублях приведет к запуску 30-дневного льготного периода, по истечению которого наступит дефолт.

В начале марта рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Но стране удалось избежать дефолта из-за того, что Минфин США разрешал использовать замороженные резервы для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах.

Вскоре США закрыли и эту "лазейку" - правительство приняло решение запретить РФ выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений

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