Росія має намір платити за держборгом у рублях, щоб відтягнути дефолт

США не продовжили ліцензію, за якою РФ платила за держборгом у валюті. Щоб "відкласти" дефолт, російська влада вирішила продовжити платити за зовнішнім боргом у рублях. Про це повідомляє Мінфін країни-агресора.

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За планами відомства, виплати власникам російських єврооблігацій усередині російської облікової інфраструктури здійснюватимуться на їхні рахунки у Національному розрахунковому депозитарії. Тим, хто користується послугами іноземних фінансових посередників, виплати переказуватимуть на рахунки типу "С" посередників.

Але таке рішення порушує умови щодо доларових облігацій 2026 року, виплата за якими має відбутися 27 травня.

В агентстві Bloomberg зазначили, що обслуговування держборгу в рублях призведе до запуску 30-денного пільгового періоду, після якого настане дефолт.

На початку березня рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Але країні вдалося уникнути дефолту через те, що Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах.

Незабаром США закрили і цю "лазівку" - уряд ухвалив рішення заборонити РФ виплачувати за борговими зобов'язаннями в доларах з рахунків американських фінансових установ.

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