Глава центробанку РФ Набіулліна спрогнозувала різкий стрибок цін у Росії та заявила, що в країні "закінчуються резерви"

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна 18 квітня заявила, що Росію очікує сплеск цін на окремі товари в другому і третьому кварталах 2022 року, тому що економіка, за її словами, "пристосовуватиметься" до санкцій Заходу.

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Про це повідомляє Reuters.

"Період, коли економіка може жити резервами, закінчується. І вже у другому-третьому кварталі ми вступимо в період структурних перетворень та пошуку нових бізнес-моделей", — сказала Набіулліна, виступаючи у Держдумі.

Вона прогнозує стрибок цін на певні товари, тому щоінфляція, яка в березні склала 17% на рік, буде вищою за цільовий показник ЦБ.

Санкції ЄС, США та інших країн заморозили близько 300 мільярдів доларів із приблизно 640 мільярдів доларів золотовалютних резервів Росії, коли вона розпочала повномасштабну війну проти України.

За словами Набіулліної, після санкцій залишилася половина резервів. Решта резерву — це юані і золото, з яким складно буде зберегти стабільну економічну ситуацію в країні. Тому Кремль планує подати до суду за блокування золота, валюти та активів РФ.

Нагадаємо, уряд США ухвалив рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями в доларах із рахунків американських фінансових установ 5 квітня.

Таке рішення ухвалили, щоб змусити РФ обирати між дефолтом та скороченням фінансування війни. Адже Росія має долари на рахунках, які вона може використати, але країна спрямовує їх на фінансування війни проти України.

Проте Міністерство фінансів Російської Федерації заявило, що через санкції США не змогло розплатитися щодо євробондів у доларах. Відомство спробувало використовувати рублі, але іноземний банк-кореспондент не прийняв платіж у цій валюті. Таким чином, Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім обов'язком, вважають у S&P.