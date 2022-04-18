Глава центробанка РФ Набиуллина спрогнозировала резкий скачок цен в России и заявила, что в стране "заканчиваются резервы"

Председатель центрального банка России Эльвира Набиуллина 18 апреля заявила, что Россию ожидает всплеск цен на отдельные товары во втором и третьем кварталах 2022 года, потому что экономика, по ее словам, будет "приспосабливаться" к санкциям Запада.

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Об этом сообщает Reuters.

"Период, когда экономика может жить резервами, заканчивается. И уже во втором-третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она прогнозирует скачок цен на определенные товары, поэтому инфляция, которая в марте составила 17% в год, будет выше целевого показателя ЦБ.

Санкции ЕС, США и других стран заморозили около 300 миллиардов долларов из примерно 640 миллиардов долларов золотовалютных резервов России, когда она начала полномасштабную войну против Украины.

По словам Набиуллиной, после санкций осталась половина резервов. Оставшиеся резервы — это юани и золото, с которым сложно будет сохранить стабильную экономическую ситуацию в стране. Поэтому Кремль планирует подать в суд за блокировку золота, валюты и активов РФ.

Напомним, правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля.

Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.

Однако Министерство финансов Российской Федерации заявило, что из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте. Таким образом, Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, считают в S&P.