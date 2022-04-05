США запретили России обслуживать долги с американских счетов. РФ придется выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны

Правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений. Об этом сообщает издание Reuters.

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В соответствии с санкциями, введенными после вторжения России в Украину 24 февраля, были заморожены валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США. Но Министерство финансов по неизвестным причинам разрешало российскому правительству использовать эти средства для выплаты купонов по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом конкретном случае.

4 апреля наступил срок выплаты самой крупной суммы в размере 552,4 миллиона долларов по облигации. Именно в этот день правительство США решило закрыть Кремлю доступ к замороженным средствам.

"Этот шаг должен заставить Москву принять трудное решение о том, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты своего долга или для других целей, включая поддержку своих военных действий", — объяснил представитель Минфина.

По данным исследования Centre for Economic Recovery и EasyBusiness, Россия тратит на войну против Украины более 20 млрд долларов в сутки.

В ведомстве уточнили, что у РФ есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

В начале марта рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Но стране удалось избежать дефолта из-за того, что Минфин США разрешал использовать замороженные резервы для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах. Теперь же и этой "лазейки" у России нет.

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