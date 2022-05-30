Россия хочет избежать дефолта при помощи схемы похожей на оплату за газ "в рублях", - СМИ

Россия пытается избежать дефолта предлагая держателям своих еврооблигаций схему погашения, которая похожа на ту, которая ранее была предложена Кремлем для оплаты газа “недружественными странами”. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, министр Финансов РФ Антон Силуанов, рассказал российскому изданию "Ведомости", что расчеты с держателями российских евробондов будет происходить по схеме схожей с оплатой в рублях, однако сама схема будет происходит в обратном порядке.

"Как происходит расчет в рублях за газ: нам зачисляют валюту, здесь она меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет происходить таким же образом, только в обратном порядке", — сказал Силуанов.

Издание пишет, что с помощью этой схемы можно будет проводить расчеты минуя всю западную финансовую инфраструктуру. Платежи иностранным держателям европейских ценных бумаг будут проходить через дочернюю компанию "Мосбиржа" Национальный расчетный депозитарий.

В свою очередь издание Bloomberg отмечает, что данный план все еще обсуждается в российском правительстве, и будет представлен инвесторам 23-24 июня.

"В отличие от поставок газа, получение процентов по облигациям в большинстве случаев может быть не столь критично. Таким образом, учитывая баланс плюсов и минусов, держатели могут придерживаться более консервативного подхода", - сказал в комментарии Bloomberg партнер Ashurst LLP Александр Дмитренко.

"Сомневаюсь, что это сработает — для большинства иностранных инвесторов процедура открытия счета в российском банке может оказаться слишком сложной. Справиться могут только крупнейшие институциональные инвесторы.Но они могут столкнуться с репутационными рисками и рисками нарушения санкций при работе с российскими контрагентами", - цитирует Bloomberg портфельного менеджера компании Aricapital в Москве Алексея Третьякова.

Издание отмечает, что на России нужно будет сделать два платежа по своим Евробондам, подлежащие оплате 23 июня. Условия оплаты имеют положения, разрешающие обслуживание в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. Они также предусматривают, что средства поступят к местному платежному агенту, НРД.

Через день приходит срок в 159 миллионов долларов, которые можно выплатить только в долларах через подразделение JPMorgan в качестве иностранного платежного агента.

Напомним, в начале марта рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Но стране удалось избежать дефолта из-за того, что Минфин США разрешал использовать замороженные резервы для осуществления купонных выплат по суверенному долгу, номинированному в долларах.

Вскоре США закрыли и эту "лазейку" - правительство приняло решение запретить РФ выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений.

В свою очередь российских минфин предложил оплачивать купоны держателям евробондов "в рублях".