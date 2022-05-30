Росія хоче уникнути дефолту за допомогою схеми схожої на оплату за газ "у рублях", - ЗМІ

Росія намагається уникнути дефолту пропонуючи власникам своїх єврооблігацій схему погашення, яка схожа на ту, яку раніше було запропоновано Кремлем для оплати газу “недружніми країнами”. Про це пише Bloomberg.

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Зокрема, міністр фінансів РФ Антон Силуанов, розповів російському виданню "Ведомости", що розрахунки з власниками російських євробондів відбуватимуться за схожою схемою з оплатою в рублях, проте сама схема буде відбуватися в зворотному порядку.

"Як відбувається розрахунок у рублях за газ: нам зараховують валюту, тут вона змінюється на рублі і таким чином відбувається розрахунок. Механізм розрахунків щодо євробондів відбуватиметься таким самим чином, тільки у зворотному порядку", - сказав Силуанов.

Видання пише, що за допомогою цієї схеми можна буде проводити розрахунки через всю західну фінансову інфраструктуру. Платежі іноземним власникам європейських цінних паперів проходитимуть через дочірню компанію "Мосбіржа" Національний розрахунковий депозитарій.

У свою чергу, видання Bloomberg зазначає, що цей план все ще обговорюється в російському уряді, і буде представлений інвесторам 23-24 червня.

"На відміну від постачання газу, отримання відсотків за облігаціями в більшості випадків може бути не настільки критично. Таким чином, враховуючи баланс плюсів та мінусів, власники можуть дотримуватися більш консервативного підходу", - сказав у коментарі Bloomberg партнер Ashurst LLP Олександр Дмитренко.

"Сумніваюся, що це спрацює - для більшості іноземних інвесторів процедура відкриття рахунку в російському банку може виявитися занадто складною. Впоратися можуть тільки найбільші інституційні інвестори. портфельного менеджера компанії Aricapital у Москві Олексія Третьякова.

Видання зазначає, що на Росії потрібно буде зробити два платежі за своїми Євробондами, які підлягають оплаті 23 червня. Умови оплати мають положення, що дозволяють обслуговування євро, фунтах стерлінгів або швейцарських франках. Вони також передбачають, що кошти надійдуть до місцевого платіжного агента НРД.

Через день приходить термін у 159 мільйонів доларів, які можна виплатити лише у доларах через підрозділ JPMorgan як іноземний платіжний агент.

Нагадаємо, на початку березня рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Але країні вдалося уникнути дефолту через те, що Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах.

Незабаром США закрили і цю "лазівку" - уряд ухвалило рішення заборонити РФ виплачувати за борговими зобов'язаннями у доларах з рахунків американських фінансових установ.

У свою чергу, російських мінфін запропонував оплачувати купони власникам євробондів "у рублях".