Что там у рубля? В чем причина укрепления вражеской валюты, несмотря на экономические проблемы

Вопреки санкциям и катастрофическим проблемам в российской экономике рубль в последнее время стал укрепляться еще больше, дойдя практически до 55,8 руб/$ и 58,23 грн/€. И это при том, что через две недели после нападения РФ на Украину курс был чуть ли не втрое больше (150 руб/$ и 164,5 руб/€).

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Впрочем, причина укрепления рубля на самом деле искусственная и является следствием политики российского центробанка. Причина укрепления рубля только одна – существенный профицит платежного баланса страны, добавляет в комментарии Delo . ua председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

"Меры, которые предпринимались российским центробанком еще в феврале-марте, фактически заблокировали возможность вывода капитала из страны иностранными инвесторами и существенно ограничили такие возможности для населения", - подчеркнул глава "Юнекса".

К примеру, сейчас гражданам РФ разрешается переводить за границу не более $10 тыс. в месяц. Ограничено снятие наличной валюты со счетов. Рубль сейчас не является свободно конвертируемой валютой.

"Массированные санкции в то же время существенно ограничили импорт, что привело к резкому снижению спроса на валюту. При этом валютная выручка от экспорта сократилась не так значительно. В сумме это и спровоцировало существенный профицит платежного баланса", – говорит Свитек.

Но не стоит, акцентирует банкир, воспринимать укрепление рубля как признак крепкой экономики. Она замедляется, хоть и не такими быстрыми темпами, как украинская. Настоящие доходы населения снижаются, потребительский спрос также, что, кстати, дополнительно поддерживает рубль.

Более того, такие темпы укрепления рубля, похоже, уже начинают вызывать беспокойство у монетарных властей.

На это указывают снижение учетной ставки и частичное смягчение валютных ограничений. Проблема в том, что при столь сильном укреплении рубля начинают очень страдать доходы бюджета, а также экспортеры, которые и так переживают не самые простые времена.

"Если обобщить, крепкий рубль в текущей ситуации не указывает на отсутствие системных проблем в экономике РФ. Более того, он скорее становится очень серьезной проблемой, чем победой монетарной политики страны", – резюмирует Иван Свитек.

Последнюю проблему можно было бы решить простым снятием ограничений на выведение капитала иностранными инвесторами. Но, во-первых, это во многом является политическим вопросом. А, во-вторых, такая мера может быстро обрушить рубль.