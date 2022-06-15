Що там у рубля? У чому причина зміцнення ворожої валюти, попри економічні проблеми

Всупереч санкціям і катастрофічним проблемам у російській економіці рубль останнім часом став зміцнюватися ще більше, дійшовши практично до 55,8 руб/$ і 58,23 грн/€. І це при тому, що за два тижні опісля нападу РФ на Україну курс був мало не втричі більшим (150 руб/$ і 164,5 руб/€).

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Втім, причина зміцнення рубля насправді є штучною, лишаючись наслідком політики російського центробанку. Причина зміцнення рубля лише одна – істотний профіцит платіжного балансу країни, додає у коментарі Delo.ua голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

"Заходи, які вживав російський центробанк ще у лютому-березні, фактично заблокували можливість виведення капіталу з країни іноземними інвесторами та суттєво обмежили такі можливості для населення", – підкреслив голова "Юнексу".

Наприклад, зараз громадянам РФ дозволяється переводити за кордон не більше $10 тис. на місяць. Обмежено зняття готівкової валюти з рахунків. Рубль зараз не є вільно конвертованою валютою.

"Масовані санкції в той же час суттєво обмежили імпорт, що призвело до різкого зниження попиту на валюту. При цьому валютна виручка від експорту скоротилася не так значно. У сумі це і спровокувало істотний профіцит платіжного балансу", – говорить Світек.

Але не варто, акцентує банкір, сприймати зміцнення рубля як ознаку міцної економіки. Вона сповільнюється, хоч і не такими швидкими темпами, як українська. Реальні доходи населення знижуються, споживчий попит також, що, до речі, додатково підтримує рубль.

Більше того, такі темпи зміцнення рубля, схоже, вже починають викликати занепокоєння в монетарної влади.

На це вказують зниження облікової ставки та часткове пом'якшення валютних обмежень. Проблема в тому, що при такому сильному зміцненні рубля починають дуже страждати доходи бюджету, а також експортери, які і так переживають не найпростіші часи.

"Якщо узагальнити, міцний рубль у поточній ситуації не вказує на відсутність системних проблем в економіці РФ. Більше того, він швидше стає дуже серйозною проблемою, ніж перемогою монетарної політики країни", – резюмує Іван Світек.

Останню проблему можна було б вирішити простим зняттям обмежень на виведення капіталу іноземними інвесторами. Але, по-перше, це значною мірою є політичним питанням. А, по-друге, такий захід може швидко обрушити рубль.