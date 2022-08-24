Росія відновила експорт діамантів попри санкції

Країна-агресор РФ знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів. Відповідні угоди переважно проходять через індійські банки.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а російський видобувний гігант “Алроса” непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня.

Повідомляється, що на частку російської компанії "Алроса" припадає близько третини світових поставок алмазної сировини. І після введення західних санкцій на імпорт різко піднялися ціни на дрібні та дешевші діаманти.

Компанія “Алроса” фактично належить державі: федеральний уряд володіє 33% акцій, ще 25% має місцева влада.

Купівля російських діамантів переважно відбувається через індійські банки, так як Індія є найбільшим центром обробки і ограновування дорогоцінних каменів. При цьому джерела видання відзначають, що європейські клієнти також купують ці алмази.

“Алроса” продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії.

Попри те, що ці фінансові операції не порушують санкції чи законодавство, для уникнення репутаційних ризиків їх намагаються не розголошувати.

“Угоди укладаються тихо - навіть за стандартами відомої своєю закритістю діамантової індустрії - і “Алроса” припинила публікувати інформацію про продажі чи фінансові показники”, - пише Bloomberg.

За інформацією видання, російська компанія щомісяця продає діамантів на понад 250 млн дол, що всього на 20-30% менше, ніж довоєнні обсяги продажу, й контролює третину світового ринку необроблених діамантів.

Зазначимо, у рамках сьомого пакету санкцій проти країни-агресора Росії, ЕС наклав часткове ембарго на золото. Згідно нього, російське золото в Європі заборонять (крім ювелірних виробів), але це скоріше символічний крок, оскільки ЄС все одно зараз не купує зливки у Росії.