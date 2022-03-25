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Tiffany відмовилася купувати російські алмази та діаманти
Ювелірний рітейлер Tiffany & Co зі США припинив закупівлю продукції з Росії, повідомляє Marketwatch.
"Tiffany призупинила закупівлю всіх необроблених алмазів із Росії, а також діамантів російського походження незалежно від того, де вони ограновані", - заявив представник компанії.
Заборона поширюється на дорогоцінне каміння, здобуте в Росії станом на 21 березня. Компанія не уточнила, чи купуватиме вона алмази, які здобуті до конфлікту, і перебувають у процесі огранювання чи полірування.
Tiffany була довгостроковим клієнтом російської "АЛРОСА".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Через вторгнення військ РФ в Україну від закупівель російського дорогоцінного каміння відмовилися й інші відомі компанії: американський рітейлер Signet Jewellers та онлайн-продавець Brilliant Earth. Вони заявили, що відмова не завдала значної шкоди їхньому бізнесу.
Нагадаємо, до США заборонено ввозити діаманти та морепродукти з Російської Федерації. Байден під час брифінгу 11 березня наголосив, що країни G7 продовжуватимуть вводити нові санкції проти РФ доти, доки президент Володимир Путін не припинить війну проти України.
Раніше США заборонили імпорт нафти та газу з Росії. Після цього відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів.