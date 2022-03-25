Tiffany отказалась покупать российские алмазы и бриллианты

Ювелирный ритейлер Tiffany & Co из США прекратил закупки продукции из России, сообщает Marketwatch.

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"Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены", — заявил представитель компании.

Запрет распространяется на драгоценные камни, добытые в России по состоянию на 21 марта. Компания не уточнила, будет ли она приобретать алмазы, которые добыты в РФ до конфликта, и находятся в процессе огранки либо полирования.

Tiffany была долгосрочным клиентом российской "АЛРОСА".

Из-за вторжения войск РФ в Украину от закупок российских драгоценных камней отказались и другие известные компании: американский ритейлер Signet Jewellers и онлайн-продавец Brilliant Earth. Они заявили, что отказ не нанес значительного ущерба их бизнесу.

Напомним, в США запрещено ввозить бриллианты и морепродукты из Российской Федерации. Байден во время брифинга 11 марта подчеркнул, что страны G7 будут продолжать вводить новые санкции против РФ до тех пор, пока президент Владимир Путин не прекратит войну против Украины.

Ранее США запретили импорт нефти и газа из России. После этого сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры.