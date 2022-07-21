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ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ

ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ

Рада Євросоюзу остаточно затвердила сьомий пакет санкцій проти країни-агресора Росії, включаючи часткове ембарго на золото.

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Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми продовжуватимемо тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

За словами Фон дер Ляйєн, цим же рішенням усі санкції проти РФ, що діють, введені раніше, продовжені до кінця січня 2023 року.

Зазначимо, що посли країн-членів Євросоюзу 20 липня схвалили сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації, розроблений у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Згідно нього, російське золото в Європі заборонять (крім ювелірних виробів), але це скоріше символічний крок, оскільки ЄС все одно зараз не купує зливки у Росії.

Також персональні санкції буде введено проти більш ніж 50 осіб, серед яких мер Москви Сергій Собянін, а також актори Сергій Безруков та Володимир Машков.

Відомо, що сьомий пакет санкцій не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російські енергоносії.

Автор:
Світлана Манько