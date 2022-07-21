ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ

Рада Євросоюзу остаточно затвердила сьомий пакет санкцій проти країни-агресора Росії, включаючи часткове ембарго на золото.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми продовжуватимемо тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

За словами Фон дер Ляйєн, цим же рішенням усі санкції проти РФ, що діють, введені раніше, продовжені до кінця січня 2023 року.

Зазначимо, що посли країн-членів Євросоюзу 20 липня схвалили сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації, розроблений у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Згідно нього, російське золото в Європі заборонять (крім ювелірних виробів), але це скоріше символічний крок, оскільки ЄС все одно зараз не купує зливки у Росії.

Також персональні санкції буде введено проти більш ніж 50 осіб, серед яких мер Москви Сергій Собянін, а також актори Сергій Безруков та Володимир Машков.

Відомо, що сьомий пакет санкцій не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російські енергоносії.