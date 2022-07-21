ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза окончательно утвердил седьмой пакет санкций против страны-агрессора России, включая частичное эмбарго на золото

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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем продолжать высокое давление столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

По словам Фон дер Ляйен, этим же решением все действующие, введенные ранее, санкции против РФ продлены до конца января 2023 года.

Отметим, послы стран-членов Евросоюза 20 июля одобрили седьмой пакет санкций против Российской Федерации, разработанный в связи с вторжением РФ в Украину.

Теперь российское золото в Европе запретят (кроме ювелирных изделий). Кроме того, персональные санкции будут введены против более чем 50 человек, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Известно, что седьмой пакет санкций не ограничит импорт российского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут быстро заменить российские энергоносители.