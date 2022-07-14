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Энергетика
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Новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки газа

Новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки газа

Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против страны-агрессора РФ, но уже ясно, что он не ограничит импорт российского газа, так как слишком много стран-членов не могут достаточно быстро заменить российское голубое топливо. 

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Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

По его словам, слишком много стран - членов ЕС "не могут достаточно быстро приспособиться" к жизни без российского газа. Потому в седьмой пакет будут входить уже ранее анонсированные санкции против российского золота, расширение списка товаров двойного назначения и персональные санкции.

Европейская комиссия должна представить новый пакет санкций в ближайшие дни, и государства-члены могут одобрить его сразу же после этого, сказал Фиала.

"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Что определенно проблематично, так это включить энергию в санкции, потому что должно быть соблюдено правило, что санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции", — сказал Фиала.

Чехия, которая 1 июля приняла на себя шестимесячное председательство в ЕС, является одной из тех стран, которые зависят от России почти во всех своих потребностях в газе.

В целом ЕС зависел от России в получении 40% своего газа до того, как РФ вторглась в Украину.

Фиала сказал, что чехи делают все возможное, чтобы сократить свою зависимость от российской энергии, "но этого не произойдет этой зимой".

Первые шесть пакетов санкций включали замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Последние санкции готовятся на фоне растущих опасений в Европе, что Россия может продлить плановый ремонт ключевого газопровода "Северный поток-1", который начался 11 июля и должен продлиться 10 дней.

Это еще больше сузит поставки в Европу и нарушит планы стран по заполнению хранилищ на зиму, что приведет их к энергетическому кризису.

Фиала сказал, что Европа должна быть готова к тому, что потоки из "Северного потока-1" не возобновятся, ищет альтернативные источники поставок газа, такие как СПГ, и быть готова разделить поставки между государствами-членами.

Еще одна идея, которую он поддерживает, — начать совместные закупки газа в Европе, но предупредил, что это по-прежнему сложно как с технической, так и с административной точки зрения.

"Я не хочу быть слишком оптимистичным", — сказал он, когда его спросили, могут ли совместные закупки начаться уже в этом году, добавив, что министры энергетики ЕС обсудят это предложение на внеочередной встрече 26 июля.

Отметим, Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России из-за развязанной полномасштабной войны против Украины в ближайшие недели. При этом некоторые страны ЕС настаивали на расширении санкций блока по газу, но большинство из них не решаются на это. 

Автор:
Светлана Манько