Новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки газа

Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против страны-агрессора РФ, но уже ясно, что он не ограничит импорт российского газа, так как слишком много стран-членов не могут достаточно быстро заменить российское голубое топливо.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

По его словам, слишком много стран - членов ЕС "не могут достаточно быстро приспособиться" к жизни без российского газа. Потому в седьмой пакет будут входить уже ранее анонсированные санкции против российского золота, расширение списка товаров двойного назначения и персональные санкции.

Европейская комиссия должна представить новый пакет санкций в ближайшие дни, и государства-члены могут одобрить его сразу же после этого, сказал Фиала.

"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Что определенно проблематично, так это включить энергию в санкции, потому что должно быть соблюдено правило, что санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции", — сказал Фиала.

Чехия, которая 1 июля приняла на себя шестимесячное председательство в ЕС, является одной из тех стран, которые зависят от России почти во всех своих потребностях в газе.

В целом ЕС зависел от России в получении 40% своего газа до того, как РФ вторглась в Украину.

Фиала сказал, что чехи делают все возможное, чтобы сократить свою зависимость от российской энергии, "но этого не произойдет этой зимой".

Первые шесть пакетов санкций включали замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Последние санкции готовятся на фоне растущих опасений в Европе, что Россия может продлить плановый ремонт ключевого газопровода "Северный поток-1", который начался 11 июля и должен продлиться 10 дней.

Это еще больше сузит поставки в Европу и нарушит планы стран по заполнению хранилищ на зиму, что приведет их к энергетическому кризису.

Фиала сказал, что Европа должна быть готова к тому, что потоки из "Северного потока-1" не возобновятся, ищет альтернативные источники поставок газа, такие как СПГ, и быть готова разделить поставки между государствами-членами.

Еще одна идея, которую он поддерживает, — начать совместные закупки газа в Европе, но предупредил, что это по-прежнему сложно как с технической, так и с административной точки зрения.

"Я не хочу быть слишком оптимистичным", — сказал он, когда его спросили, могут ли совместные закупки начаться уже в этом году, добавив, что министры энергетики ЕС обсудят это предложение на внеочередной встрече 26 июля.

Отметим, Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России из-за развязанной полномасштабной войны против Украины в ближайшие недели. При этом некоторые страны ЕС настаивали на расширении санкций блока по газу, но большинство из них не решаются на это.