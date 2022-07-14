Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме обмеження на постачання газу

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти країни-агресора РФ, але вже ясно, що він не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російське блакитне паливо.

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Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Reuters.

За його словами, надто багато країн - членів ЄС "не можуть досить швидко пристосуватися" до життя без російського газу. Тому до сьомого пакету входитимуть вже раніше анонсовані санкції проти російського золота, розширення списку товарів подвійного призначення та персональні санкції.

Європейська комісія має надати новий пакет санкцій найближчими днями, і держави-члени можуть схвалити його відразу ж після цього, сказав Фіала.

"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс. Що безумовно проблематично, так це включити енергію в санкції, тому що має бути дотримано правило, що санкції мають більш впливати на Росію, ніж на країни, що вводять санкції", — сказав Фіала.

Чехія, яка 1 липня прийняла на себе шестимісячне головування в ЄС, є однією з країн, які залежать від Росії майже у всіх своїх потребах у газі.

Загалом ЄС залежав від Росії в отриманні 40% свого газу до того, як РФ вторглася до України.

Фіала сказав, що чехи роблять все можливе, щоб скоротити свою залежність від російської енергії, "але цього не станеться цієї зими".

Перші шість пакетів санкцій включали заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Останні санкції готуються на тлі зростання побоювань у Європі, що Росія може продовжити плановий ремонт ключового газопроводу "Північний потік-1 ", який розпочався 11 липня і має тривати 10 днів.

Це ще більше звузить постачання до Європи та порушить плани країн із заповнення сховищ на зиму, що призведе їх до енергетичної кризи.

Фіала сказав, що Європа має бути готовою до того, що поставки газу з "Північного потоку-1" не відновляться, шукати альтернативні джерела постачання газу, такі як ЗПГ, і бути готовою розділити постачання між державами-членами.

Ще одна ідея, яку він підтримує, — розпочати спільні закупівлі газу в Європі, але попередив, що це, як і раніше, складно як з технічного, так і з адміністративного погляду.

"Я не хочу бути надто оптимістичним", — сказав він, коли його запитали, чи можуть спільні закупівлі розпочатися вже цього року, додавши, що міністри енергетики ЄС обговорять цю пропозицію на позачерговій зустрічі 26 липня.

Зазначимо, Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через пов'язану повномасштабну війну проти України найближчими тижнями. При цьому деякі країни ЄС наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість із них не наважуються на це.