Грецькі компанії допомагають Росії обійти нафтове ембарго, - Кулеба

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, не урядові, а приватні грецькі компанії витягують Росію з нафтового ембарго, оскільки найбільшими операторами та постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є саме приватні грецькі компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Мова про приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з петлі нафтового ембарго. Це факт", - наголосив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що сьомий пакет санкцій також буде затверджено.

"Ми хочемо там бачити повне відключення російських банків від SWIFT, чіткі заходи щодо блокування можливостей Росії розпоряджатися своїм золотовалютним резервом, тобто умовно кажучи, ембарго на взаємодію з російським золотом. Ми хочемо там бачити відрізання Росії від світової морської торгівлі. Це означає, перш за все всього, неможливість операторів кораблів надавати свої танкери у розпорядження Російської Федерації", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що G7планує зменшити максимальну ціну на нафту з РФ.