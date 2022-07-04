Греческие компании помогают России обойти нефтяное эмбарго, - Кулеба

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, не правительственные, а частные греческие компании вытягивают Россию из нефтяного эмбарго, так как крупнейшими операторами и поставщиком танкеров для перевозки российской нефти по морю являются именно частные греческие компании.

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Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью LB.ua.

"Речь о частных греческих компаниях. Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, извлекают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт", - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что седьмой пакет санкций также будет утвержден.

"Мы хотим там видеть полное отключение российских банков от SWIFT, четкие меры по блокированию возможностей России распоряжаться своим золотовалютным резервом, то есть условно говоря, эмбарго на взаимодействие с российским золотом. Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает, прежде всего, невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации", - сказал Кулеба.

Напомним, что G7 планирует снизить максимальную цену на нефть из РФ.