"Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку" — СМИ

Российский монополист "Газпром" с 7 утра 11 июля прекратил поставлять природный газ по газопроводу "Северный поток". Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на данные оператора магистрали.

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Официальную причину остановки поставок газа по "Северному потоку" "Газпром" еще не назвал.

Напомним, Канада собиралась вернуть РФ турбину для "Северного потока" после ремонта, несмотря на то, что это грозило подрыву санкционного режима. Немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия воспользуется этим вопросом как предлогом, чтобы перекрыть поставки газопроводом "Северный поток" и лишить Германию возможности заполнить своих хранилища газа перед зимой.

В свою очередь украинские власти заявили, что Россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме и без турбины. Например, РФ может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину.

Вместо этого "Газпром" продолжает уменьшать поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.