"Газпром" зупинив постачання газу "Північним потоком" — ЗМІ

Російський монополіст "Газпром" з 7 ранку 11 липня припинив постачати природний газ газопроводом "Північний потік". Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на дані оператора магістралі.

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Зазначається, що газопровід зупинять лише на 10 днів – до 21 липня.

Нагадаємо, Канада збиралася повернути РФ турбіну для "Північного потоку" після ремонту, незважаючи на те, що це загрожувало підриву режиму санкцій. Німецькі офіційні особи закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія скористається цим питанням як приводом, щоб перекрити постачання газопроводом "Північний потік" та позбавити Німеччину можливості заповнити свої сховища газу перед зимою.

У свою чергу українська влада заявила, що Росія може продовжувати постачання газу до Німеччини в повному обсязі і без турбіни. Наприклад, РФ може використати вже сплачені нею транзитні потужності через Україну.

Натомість "Газпром" продовжує зменшувати постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.