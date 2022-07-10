У Франції вважають найімовірнішим сценарієм повне припинення постачання російського газу

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер вважає, що найімовірнішим сценарієм є повне припинення постачання російського газу. Про це пише видання Politico.

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"Давайте готуватися до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш ймовірний варіант", - сказав Ле Мер на заході Rencontres Economiques, присвяченому економіці, у південному місті Екс-ан-Прованс.

Міністр сказав, що французький уряд працює над критеріями для компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачанням.

"Це означає дуже специфічний погляд на кожну компанію, кожну сферу зайнятості; які компанії мають скоротити споживання енергії, а які ні", - сказав міністр.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain. Він вказав на можливе пошкодження виробничого обладнання та ризик екологічних наслідків.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне російському газовому монополісту компанії "Газпром" турбіну, яку раніше не могли повернути з ремонту через санкції.

При цьому Оператор ГТС України заявив, що навіть у такому разі росіяни знайдуть привід, щоб припинити постачання газу.

Зазначимо, що "Газпром" продовжує зменшувати постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.