Во Франции считают наиболее вероятным сценарием полное прекращение поставок российского газа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что наиболее вероятным сценарием является полное прекращение поставок российского газа. Об этом пишет издание Politico.

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"Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", — сказал Ле Мэр на мероприятии Rencontres Economiques, посвященном экономике, в южном городе Экс-ан-Прованс.

Министр сказал, что французское правительство работает над критериями для компаний, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев с поставками.

"Это означает очень специфический взгляд на каждую компанию, каждую область занятости; какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет", - сказал министр.

В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мэр привел крупного производителя строительных материалов Saint-Gobain. Он указал на возможное повреждение производственного оборудования и риск экологических последствий.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет российскому газовому монополисту компании “Газпром” турбину, которую ранее не могли вернуть из ремонта из-за санкций.

При этом Оператор ГТС Украины заявил, что даже в таком случае россияне найдут повод, чтобы прекратить поставки газа.

Отметим, что "Газпром" продолжает уменьшать поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.