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Категория
Энергетика
Дата публикации

Во Франции считают наиболее вероятным сценарием полное прекращение поставок российского газа

Во Франции считают наиболее вероятным сценарием полное прекращение поставок российского газа
Брюно Ле Мэр

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что наиболее вероятным сценарием является полное прекращение поставок российского газа. Об этом пишет издание Politico.

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"Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", — сказал Ле Мэр на мероприятии Rencontres Economiques, посвященном экономике, в южном городе Экс-ан-Прованс.

Министр сказал, что французское правительство работает над критериями для компаний, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев с поставками.

"Это означает очень специфический взгляд на каждую компанию, каждую область занятости; какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет", - сказал министр.

В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мэр привел крупного производителя строительных материалов Saint-Gobain. Он указал на возможное повреждение производственного оборудования и риск экологических последствий.  

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет российскому газовому монополисту компании “Газпром” турбину, которую ранее не могли вернуть из ремонта из-за санкций.

При этом Оператор ГТС Украины заявил, что даже в таком случае россияне найдут повод, чтобы прекратить поставки газа.

Отметим, что "Газпром" продолжает уменьшать поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.

Автор:
Степан Крьока