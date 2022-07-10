МЗС та Міненерго закликали Канаду скасувати передачу до Німеччини турбіни "Північного потоку-1"

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для газопроводу "Північний потік". Про це йдеться у їхній спільній заяві.

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Відомства нагадують, що міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкції проти Росії, аби зупинити її війну проти України, і сама Україна вдячна за ці рішучі дії.

"Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви", - сказано в заяві.

Українська влада стверджує, що Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі й без турбіни, що стала предметом дискусії.

"По-перше, компресорна станція "Північного потоку-1" обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням "Газпрому" зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 мільйонів кубометрів газу на добу", - зазначають відомства.

По-друге, там вказують, що Росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування "Північним потоком-1" є неможливим. Зокрема, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз же "Газпром" використовує менше 40% від оплачених потужностей.

"В рамках чинного контракту "Газпром" може поставляти додатково 67 мільйонів кубометрів на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 мільйонів кубометрів на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити "Північний потік-1", - кажуть в міністерствах.

Крім того, вони зазначають, що існує маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 мільйонів кубометрів газу на добу, від використання якого Росія відмовилася за власним вибором, але може відновити транспортування газу до Німеччини, "якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС".

"Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтовання. Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам Росії все одно було ухвалене", - йдеться в заяві.

На думку МЗС та Міненерго, передача турбіни "Північного потоку-1" дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Відомства закликали уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.

"Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності Росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі", - резюмували автори заяви.

Нагадаємо також, що днями голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.