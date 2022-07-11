В ближайшие недели ЕС планирует представить новый пакет санкций против РФ

Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России из-за развязанной полномасштабной войны против Украины в ближайшие недели.

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Об этом передает Bloomberg.

По данным издания, новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, отдельные изменения в отношении введенных ранее санкций и расширение санкционных списков физических и юридических лиц.

Обсуждения механизмов ограничения цены на нефть продолжаются и вряд ли состоятся в ближайшее время, отмечают собеседники агентства.

При этом некоторые страны ЕС настаивали на расширении санкций блока по газу, но большинство из них не решаются на это.

Напомним, что США ввели запрет на импорт российского золота.