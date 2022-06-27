G7 расширит санкции против российской оборонки

“Большая семерка” расширит санкции против российской оборонной промышленности. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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"Наши меры будут и впредь истощать критически важные компоненты путинского военно-промышленного комплекса, не давать золотовалютным резервам центрального банка поддерживать больную экономику и лишать Путина ресурсов, необходимых ему для ведения войны, а также привлекать клептократию к ответу за ее злодеяния. Эффективность наших мер со временем будет только возрастать, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики", — сказано в сообщении.

Согласно ему, США и G7 будут вводить новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц, которые добавятся к уже наложенным санкциям.

Среди прочего будут приняты меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок.

Лидеры «Большой семерки» согласуют и расширят адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым экономиками их стран, особенно тем, которые поддерживают российскую военную промышленную базу и технологический сектор.

"Государственный департамент и Министерство финансов Соединенных Штатов будут агрессивно атаковать российские цепочки поставок продукции оборонного назначения, вводя блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий, в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других связанных с обороной юридических и физических лиц, и ограничивать способность России заменить военную технику, которую он уже потерял во время жестокой войны с Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, на саммите G7 лидеры планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной России против Украины. Экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выступая на саммите G7 призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны и ввести дополнительные санкции в отношении России.