G7 розширить санкції проти російської оборонки

"Велика сімка" розширить санкції проти російської оборонної промисловості. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

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"Наші заходи й надалі виснажуватимуть критично важливі компоненти путінського військово-промислового комплексу, не даватимуть золотовалютним резервам центрального банку підтримувати хвору економіку та позбавлятимуть Путіна ресурсів, необхідних йому для ведення війни, а також залучатимуть клептократію до відповіді за її злочини. Ефективність наших заходів згодом лише зростатиме, що ще більше ізолює Росію від світової економіки», — сказано в повідомленні.

Згідно з ним, США та G7 будуть вводити нові санкції щодо сотень фізичних та юридичних осіб, які додадуться до вже накладених санкцій.

Серед іншого буде вжито заходів, спрямованих проти російського військового виробництва та ланцюжків поставок.

Лідери «Великої сімки» узгодять і розширять адресні санкції, щоб ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, які виробляють економіки їхніх країн, особливо тих, які підтримують російську військову промислову базу та технологічний сектор.

"Державний департамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів агресивно атакуватимуть російські ланцюжки поставок продукції оборонного призначення, вводячи блокуючі санкції щодо великих державних оборонних підприємств, на додаток до оборонних дослідницьких організацій та десятків інших пов'язаних з обороною юридичних і фізичних осіб, і обмежуватимуть здатність Росії. військову техніку, яку він уже втратив під час жорстокої війни з Україною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на саміті G7 лідери планують погодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України. Експорт російського золота більше не буде допущений до Великобританії, Канади, США та Японії.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський , виступаючи на саміті G7, закликав надати Україні системи протиповітряної оборони та ввести додаткові санкції щодо Росії.