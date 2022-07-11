Найближчими тижнями ЄС планує представити новий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через пов'язану повномасштабну війну проти України найближчими тижнями.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, окремі зміни щодо введених раніше санкцій та розширення списків санкцій фізичних та юридичних осіб.

Обговорення механізмів обмеження ціни на нафту продовжуються і навряд чи відбудуться найближчим часом, зазначають співрозмовники агентства.

При цьому деякі країни ЄС наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість із них не наважуються на це.

Нагадаємо, що США запровадили заборону на імпорт російського золота.