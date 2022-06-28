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США ввели запрет на импорт российского золота

США ввели запрет на импорт российского золота
Фото: depositphotos

Министерство финансов США совместно с Государственным департаментом ввели эмбарго на импорт российского золота. Под ограничение не попадает ранее вывезенное золото из РФ. 

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. 

Ограничения начнут действовать с 28 июня. 

Как было объявлено на саммите G7, Соединенные Штаты присоединились к ограничениям по импорту российского золота, крупнейшему экспорту РФ за пределами энергетического сектора, вместе с Британией, Канадой и Японией.

Напомним, что на саммите G7 лидеры планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной России против Украины.