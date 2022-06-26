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G7 запретит импорта российского золота в Великобританию, Канаду, США и Японию, - Байден
"Большая семерка" объявит о запрете импорта российского золота, основного экспорта, который приносит Российской Федерации десятки миллиардов долларов.
Об этом сообщил президент США Джо Байден в Twitter.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты обложили президента России Владимира Путина беспрецедентными расходами, чтобы лишить его доходов, необходимых ему для финансирования войны против Украины.
"Вместе "Большая семерка" объявит, что мы запретим импорт российского золота, основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, на саммите G7 лидеры планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной России против Украины. Экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию.