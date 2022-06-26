G7 заборонить імпорт російського золота до Великобританії, Канади, США та Японії, - Байден

"Велика сімка" оголосить про заборону імпорту російського золота, основного експорту, який приносить Російській Федерації десятки мільярдів доларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив президент США Джо Байден у Twitter.

За словами американського лідера, Сполучені Штати обклали президента Росії Володимира Путіна безпрецедентними витратами, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України.

"Разом "Велика сімка" оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, основного експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Нагадаємо, на саміті G7 лідери планують погодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України. Експорт російського золота більше не буде допущений до Великобританії, Канади, США та Японії.