- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
G7 заборонить імпорт російського золота до Великобританії, Канади, США та Японії, - Байден
"Велика сімка" оголосить про заборону імпорту російського золота, основного експорту, який приносить Російській Федерації десятки мільярдів доларів.
Про це повідомив президент США Джо Байден у Twitter.
За словами американського лідера, Сполучені Штати обклали президента Росії Володимира Путіна безпрецедентними витратами, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України.
"Разом "Велика сімка" оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, основного експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на саміті G7 лідери планують погодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України. Експорт російського золота більше не буде допущений до Великобританії, Канади, США та Японії.