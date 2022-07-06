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Проект "Роснефти" з розробки нафти в Арктиці зупинили через санкції
Великий проект РФ з розробки нафти, який інвестори оцінили в 70 млрд євро, зупинився через накладені на країну-агресора західні санкції.
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Проект розробки нафти в Арктиці "Схід Ойл" російської компанії "Роснефть" зупинився через санкції. Попередньо проект оцінювався в €70 млрд і має бути запущений до 2024 року", - зазначив Єрмак.
Він наголосив, що за прогнозами запустити його не вийде, як мінімум, до 2029 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше до кінця десятиліття там планували добувати 2% нафти у світі.
"Західні санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле". Газове ембарго - це головна річ, яка має бути в сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти", - наголосив Єрмак.
Нагадаємо, що G7планує зменшити максимальну ціну на нафту з РФ. Механізм обмежень для російської нафти скоротить її вдвічі.
Зазначимо, що нафта продовжує зростати у ціні, оскільки Саудівська Аравія та ОАЕ не можуть збільшити видобуток.