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Проект "Роснефти" по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций
Большой проект РФ по разработке нефти, который инвесторы оценили в € 70 млрд, остановился из-за наложенных на страну-агрессора западных санкций.
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской компании "Роснефть" остановился из-за санкций. Предварительно проект оценивался в € 70 млрд и должен быть запущен до 2024 года", - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что по прогнозам запустить его не получится, как минимум, до 2029 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее к концу десятилетия там планировали добывать 2% нефти в мире.
"Западные санкции гарантируют России путь "обратно в прошлое". Газовое эмбарго - это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти", - подчеркнул Ермак.
Напомним, что G7 планирует снизить максимальную цену на нефть из РФ. Механизм ограничений для российской нефти сократит ее цену вдвое.
Отметим, что нефть продолжает расти в цене, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ не могут увеличить добычу.