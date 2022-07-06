Проект "Роснефти" по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций

Большой проект РФ по разработке нефти, который инвесторы оценили в € 70 млрд, остановился из-за наложенных на страну-агрессора западных санкций.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской компании "Роснефть" остановился из-за санкций. Предварительно проект оценивался в € 70 млрд и должен быть запущен до 2024 года", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что по прогнозам запустить его не получится, как минимум, до 2029 года.

Ранее к концу десятилетия там планировали добывать 2% нефти в мире.

"Западные санкции гарантируют России путь "обратно в прошлое". Газовое эмбарго - это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти", - подчеркнул Ермак.

Напомним, что G7 планирует снизить максимальную цену на нефть из РФ. Механизм ограничений для российской нефти сократит ее цену вдвое.

Отметим, что нефть продолжает расти в цене, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ не могут увеличить добычу.