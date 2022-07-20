Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России

Послы стран-членов Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против Российской Федерации, разработанный в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом сообщает информационное агентство “Интерфакс” со ссылкой на европейских дипломатов.

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Известное, что решение приняли в ходе заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в среду, 20 июля, в Брюсселе.

По предварительной информации, в новый санкционный пакет войдет запрет на импорт российского золота. Также будут применены ограничительные меры к 55 лицам и будет усилен контроль за товарами и технологиями двойного назначения.

По информации источников агентства, решение послов ЕС будет опубликовано в четверг, 21 июля, в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Европейская комиссия заявила о планах запретить импорт российского золота в пятницу, 15 июля, но ювелирные изделия, по информации СМИ, оставили вне перечня подсанкционных товаров.

Известно, что седьмой пакет санкций не ограничит импорт российского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут быстро заменить российские энергоносители.

Источник фото: ua.depositphotos.com