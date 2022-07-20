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Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против России
Послы стран-членов Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против Российской Федерации, разработанный в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом сообщает информационное агентство “Интерфакс” со ссылкой на европейских дипломатов.
Известное, что решение приняли в ходе заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в среду, 20 июля, в Брюсселе.
По предварительной информации, в новый санкционный пакет войдет запрет на импорт российского золота. Также будут применены ограничительные меры к 55 лицам и будет усилен контроль за товарами и технологиями двойного назначения.
По информации источников агентства, решение послов ЕС будет опубликовано в четверг, 21 июля, в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Европейская комиссия заявила о планах запретить импорт российского золота в пятницу, 15 июля, но ювелирные изделия, по информации СМИ, оставили вне перечня подсанкционных товаров.
Известно, что седьмой пакет санкций не ограничит импорт российского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут быстро заменить российские энергоносители.
Источник фото: ua.depositphotos.com