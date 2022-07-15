Еврокомиссия предложила включить эмбарго на российское золото в новый санкционный пакет

Европейская комиссия 15 июля приняла совместное предложение о новом пакете санкций против РФ. В частности, в него войдет запрет на импорт российского золота, а также ЕС усилит контроль над экспортом передовых технологий в Россию.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Жестокая война России против Украины не прекращается. Поэтому мы предлагаем сегодня усилить наши суровые санкции против Кремля, усилить их выполнение и продлить их до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - прокомментировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что санкции ЕС никак не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.

"Сегодняшний пакет отражает наш скоординированный подход с международными партнерами, включая G7. В дополнение к этим мерам я также буду представлять Совету предложения по включению в список других физических и юридических лиц для замораживания их активов и ограничений на въезд", - добавил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, что США ввели запрет на импорт российского золота.

Известно, что седьмой пакет санкций не ограничит импорт российского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут быстро заменить российские энергоносители.

Последние санкции, в том числе, готовятся на фоне роста опасений в Европе, что Россия может продолжить плановый ремонт ключевого газопровода "Северный поток-1 ", который начался 11 июля и должен занять 10 дней.

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