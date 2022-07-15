ЕС медлит с оказанием помощи Украине на фоне постепенного отказа от российского газа, — Bloomberg

Европейский Союз отстает от своего графика передачи новых пакетов помощи Украине на фоне угрозы серьезного энергетического кризиса, сообщает информационное агентство Bloomberg.

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В конце мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила предоставить Украине 9 миллиардов долларов экстренной помощи. Пока блоку удалось договориться лишь о начальном транше, который составляет 1 млрд долл.

Вскоре в ЕС увидели угрозу полного прекращения поставок российского газа в блок. В мае Европейская комиссия также обязалась профинансировать основную часть реконструкции Украины, которая, по оценкам украинского правительства, может составить 750 миллиардов долларов.

"Это может стать еще более острой дискуссией для ЕС, поскольку нет согласия относительно того, как привлекать средства. Предложение комиссии напугало некоторых членов ЕС, которые не готовы делать усилия, необходимые для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", - рассказали источники агентства в Брюсселе.

По их словам, влияние экономических последствий войны оказывает давление на правительства ЕС, поскольку они начинают беспокоиться о риске ослабления поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если возникнет дефицит энергоносителей.

Напомним, что ранее в бюджетном подразделении Европейской комиссии блокировали новый кредит Украине, но тогда, по информации СМИ, планировалось выделить 1,5 млрд евро. В результате Совет ЕС договорился всего за 1 млрд евро для Украины на первом этапе.