Литва выделит Украине 10 миллионов евро на восстановление

Правительство Литвы утвердило пакет помощи Украине на сумму 10 миллионов евро, чтобы помочь стране в проведении срочных восстановительных работ. Об этом 12 июля сообщил портал Euractiv.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что Вильнюс стремится помочь в восстановлении пострадавших от войны населенных пунктов, так как украинцы активно возвращаются в освобожденные регионы.

"Эта государственная помощь — это деньги на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Литва передаст все 10 миллионов евро Национальному банку Украины, регулятор же займется дальнейшим распределением денег.

12 июля также стало известно, что Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи. До этого сообщалось, что США предоставят дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки пострадавших в результате войны России против Украиной.