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Литва выделит Украине 10 миллионов евро на восстановление
Правительство Литвы утвердило пакет помощи Украине на сумму 10 миллионов евро, чтобы помочь стране в проведении срочных восстановительных работ. Об этом 12 июля сообщил портал Euractiv.
Отмечается, что Вильнюс стремится помочь в восстановлении пострадавших от войны населенных пунктов, так как украинцы активно возвращаются в освобожденные регионы.
"Эта государственная помощь — это деньги на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Литва передаст все 10 миллионов евро Национальному банку Украины, регулятор же займется дальнейшим распределением денег.Подписывайтесь на наш Telegram канал
12 июля также стало известно, что Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи. До этого сообщалось, что США предоставят дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки пострадавших в результате войны России против Украиной.