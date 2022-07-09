США дополнительно предоставят гумпомощь для украинцев на $368 млн

США предоставят дополнительную гуманитарную помощь почти на 368 миллионов долларов для поддержки пострадавших в результате войны России против Украиной. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

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"На сегодняшний день более 11 миллионов человек — более четверти населения Украины — были вынуждены покинуть свои дома из-за необоснованной войны России, а 15,7 миллиона человек нуждаются в помощи", - подчеркивается в нем.

По данным Госдепа, с начала полномасштабной войны РФ в феврале США уже предоставили гуманитарную помощь на сумму более 1,28 миллиарда долларов для преодоления этого кризиса, благодаря чему являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине среди всех стран.

"Это дополнительное финансирование, в том числе почти 288 миллионов долларов через Госдепартамент и более 80 миллионов долларов через Агентство США по международному развитию (USAID), обеспечит продовольствие, безопасную питьевую воду, денежную помощь, защиту, доступное жилье, неотложную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию", - сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США продолжают призывать Россию немедленно прекратить боевые действия, облегчить беспрепятственный гуманитарный доступ в Украину и обеспечить постоянный безопасный проход для тех, кто стремится бежать в безопасное место.

"Мы воздаем должное нашим союзникам и партнерам, которые приветствовали тех, кто бежал от войны, и приветствуем решение Европейского союза предоставить гражданам Украины статус временной защиты, предоставив им разрешение на работу и доступ к жилью и другим услугам", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним также, что накануне президент США Джозеф Байден, по данным СМИ, одобрил новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

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