США додатково нададуть гумдопомогу для українців на $368 млн

США нададуть додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки постраждалих в результаті війни Росії проти України. Про це повідомляє сайт Державного департаменту.

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"На сьогоднішній день понад 11 мільйонів людей - понад чверть населення України - були змушені залишити свої будинки через необґрунтовану війну Росії, а 15,7 мільйона людей потребують допомоги", - наголошується в ньому.

За даними Держдепу, з початку повномасштабної війни РФ у лютому США вже надали гуманітарну допомогу на суму понад 1,28 мільярда доларів для подолання цієї кризи, завдяки чому стали найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні серед усіх країн.

"Це додаткове фінансування, у тому числі майже 288 мільйонів доларів через Держдепартамент і понад 80 мільйонів доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), забезпечить продовольство, безпечну питну воду, грошову допомогу, захист, доступне житло, невідкладну медичну допомогу, логістику та гуманітарну координацію", - повідомив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що США продовжують закликати Росію негайно припинити бойові дії, полегшити безперешкодний гуманітарний доступ до України та забезпечити постійний безпечний прохід для тих, хто прагне поїхати у безпечне місце.

"Ми віддаємо належне нашим союзникам та партнерам, які вітали тих, хто втік від війни, та вітаємо рішення Європейського союзу надати громадянам України статус тимчасового захисту, надавши їм дозвіл на роботу та доступ до житла та інших послуг", - додав глава американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо також, що напередодні президент США Джозеф Байден, за даними ЗМІ, схвалив новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com